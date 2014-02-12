Власти Ленобласти напомнили о квотах на охоту в регионе

Соответствующие постановления касаются четырёх видов животных,

Охотникам из Петербурга и 47-ого региона напомнили о квотах на охоту на территории Ленобласти. Соответствующие постановления были опубликованы на сайте регионального правительства.

Судя по тексту документов, существует определенное количество разных видов животных для ведения охоты в каждом из угодий начиная с 1 августа. Одно из постановлений касается бурых медведей и барсуков, а второе — лосей и рысей.

Так, в течение года на территории Ленобласти разрешено устроить охоту на 1 677 лосей, 16 рысей, 639 медведей и 191 барсука.

Ранее были названы лучшие дни для летней рыбалки в Ленобласти

Фото: Pexels, пресс-служба администрации Ленинградской области