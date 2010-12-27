Ленобласть и Петербург соединит единый проездной

Проездной будет похож на московскую "Тройку с двумя электронными кошельками.

Соглашение о единых проездных между Ленобластью и Санкт-Петербургом подпишут в октябре 2018 года.

Востребованность такого шага показала популярность электронного проездного "Подорожник", который с мая этого года действует в автобусах от метро "Улица Дыбенко" и до Кудрово. С мая по июль "Подорожник" использовали 300 тысяч раз.

Проездной будет похож на московскую "Тройку", то есть он будет состоять из двух электронных кошельков. Такой проездной будет действовать в автобусах, курсирующих между Ленобластью и городом. Это почти 100 направлений и 700 транспортных средств.

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Фото: Наше Янино/ ВК