В метро Петербурга возобновляют изготовление льготных БСК

Для того, чтобы получить льготный проездной, нужно оформить анкету-заявку в метрополитене.

С 8 августа в метрополитене снова начнут продавать льготные БСК с фотографией, сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Для того, чтобы получить льготный проездной, нужно оформить анкету-заявку. Петербуржцы должны показать в кассе метрополитена паспорт или свидетельство о рождении, а также отдать фотографии 3 х 4. Сотрудники подземки найдут информацию о человеке в базе данных.

За изготовление БСК "Учащегося с фото" нужно будет заплатить 250 рублей. За другие виды - 135 рублей. БСК можно будет получить через 10 дней в той кассе метрополитена, где был оформлен заказ.

Фото: Piter.TV