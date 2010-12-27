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В метро Петербурга возобновляют изготовление льготных БСК
Сегодня, 11:36
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alexandra08
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В метро Петербурга возобновляют изготовление льготных БСК

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Для того, чтобы получить льготный проездной, нужно оформить анкету-заявку в метрополитене.

С 8 августа в метрополитене снова начнут продавать льготные БСК с фотографией, сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Для того, чтобы получить льготный проездной, нужно оформить анкету-заявку. Петербуржцы должны показать в кассе метрополитена паспорт или свидетельство о рождении, а также отдать фотографии 3 х 4. Сотрудники подземки найдут информацию о человеке в базе данных.

За изготовление БСК "Учащегося с фото" нужно будет заплатить 250 рублей. За другие виды - 135 рублей. БСК можно будет получить через  10 дней в той кассе метрополитена, где был оформлен заказ.

Фото: Piter.TV

 

Теги: бск , льготные бск , метро спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

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