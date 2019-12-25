В честь Дня железнодорожника в Петербурге выпустят лимитированную серию БСК

Старт продаж запланирован на 5 августа в 10:00: приобрести карты можно будет только в кассе №1 Московского вокзала.

В честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали Октябрьская железная дорога совместно с АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" выпустит особую серию транспортных карт с уникальным дизайном. Каждая такая карта будет сопровождаться брошюрой, содержащей информацию об истории строительства БАМа.

Старт продаж запланирован на 5 августа в 10:00: приобрести карты можно будет только в кассе №1 Московского вокзала. Стоимость одной карты составит 430 рублей.

Важно учесть, что количество карт ограничено, и они будут выпускаться партиями.

Приобретение карты будет возможно только в количестве одной штуки на одного покупателя.

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Фото: ОЖД