Дрозденко предложил ввести единый проездной для Петербурга и Ленобласти

Глава региона уточнил, что инициатива будет особенно полезна при тактовом движении, когда большие потоки пассажиров прибывают, пересаживаясь, например, на автобус или метро.

В Петербурге и Ленобласти могут внедрить единый проездной билет, который позволит жителям обоих регионов оплачивать поездки в наземном транспорте, электропоездах и метро. Такое предложение высказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в понедельник, 27 мая.

Ранее в тот же день Дрозденко совместно с губернатором Петербурга и начальником Октябрьской железной дороги (ОЖД) торжественно открыл первый маршрут тактового движения электричек между Финляндским вокзалом и станцией Мельничный Ручей.

Глава региона уточнил, что инициатива будет особенно полезна при тактовом движении, когда большие потоки пассажиров прибывают, пересаживаясь, например, на автобус или метро, и людям не нужно снова платить или доставать другую карту.

Ранее Дрозденко озвучил изменения мер соцподдержки семей с детьми в Ленобласти.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)