Ленобласть и Петербург объединят усилия в борьбе против потребления наркотиков

Градоначальник поручил главам приграничных районов Северной столицы проработать предложения по совместной работе с областью антинаркотической программе.

В четверг, 9 декабря, губернатор Петербурга рассказал, что в борьбе с потреблением наркотиков город должен объединить усилия с ленинградской областью. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

На заседании антинаркотической комиссии Петербурга Беглов добавил, что наркотики – это общая проблема, которую необходимо решать совместно с коллегами по агломерации. Градоначальник поручил главам приграничных районов Северной столицы проработать предложения по совместной работе с областью антинаркотической программе. Также он отметил, что стоит активнее работать с учителями и классными руководителями и привлекать к решению проблемы органы местного управления.

Ранее сотрудники полиции в Агалатово задержали наркокурьера с 10 килограммами мефедрона. Подозреваемый задержан, решается вопрос об его аресте.

Фото: Piter.tv