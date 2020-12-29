Ленобласть и Финляндию свяжет туристическая экотропа в 2021 году

На особо охраняемой территории можно будет отдохнуть, а также получить новые знания.

В 2021 году в Ленинградской области создадут новую особо охраняемую зону — парк Кюренниеми. Она появится на границе с Финляндией, сообщила пресс-служба правительства региона.

Территория будет организована при софинансировании Европейского союза. Бюджет проекта составляет 424,5 тыс. евро. Проект называется "Кюренниеми — культурная ценность России и Финляндии через тропу Микаэла Агриколы". На берегу Финского залива, где на мысу Кюренниеми установлен памятник финскому просветителю Микаэлю Агриколе, обустроят туристические тропы, парковки, места для отдыха, визит-центр для развития международного эко-туризма.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Финляндия продлевает запрет на въезд граждан до 9 февраля.

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