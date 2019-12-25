Ленобласть готовится финансово поддержать социальных работников

Правительство подумает над конкретными шагами в этом направлении.

Власти 47-ого региона намерены предоставить денежную компенсацию местным социальным работникам за месяцы эпидемии коронавируса. Об этом рассказал Александр Дрозденко во время ответа на вопрос по "Прямой линии".

К губернатору обратилась жительница Тосно. Она подчеркнула, что соцработники, в том числе – сама женщина и ее 15 подчиненных преклонного возраста - не получали каких-либо выплат за период работы "на передовой".

Дрозденко объяснил, что поддержка согласно Указу Президента оказывается только тем, кто работает вахтовым методом. Однако перечень сотрудников, получающих региональные выплаты, обязательно будет расширен.

Ранее мы рассказали о том, что поликлиники Ленобласти возвращаются к прежнему режиму работы.

Фото : Пресс-служба администрации Ленинградской области