Ленобласть готова предложить Петербургу ДК Горького взамен на Приоратский дворец

Приоратский парк уже находится в собственности 47-ого региона.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко намерен договориться с властями Петербурга о передаче Приоратского дворца во владения Гатчины. Об этом сообщил "Интерфакс", приведя слова губернатора.

Отметим, что одноименный парк уже принадлежит 47-ому региону, а здание дворца является городской собственностью. На данный момент губернаторы ведут диалог о процессе передачи: Дрозденко подчеркнул, что Ленинградская область способна содержать величественную постройку в такой же сохранности, как и город.

Кроме того, Дрозденко готов обменять дворец на здание ДК имени Горького в Петербурге: оно принадлежит региону-соседу с 2018 года. Тогда власти Петербурга отказались от приобретения ДК из-за недостатка средств.

Ранее мы рассказали о том, что в Гатчине запущено движение по дорожному обходу.

Фото: Piter.TV