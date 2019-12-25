Ленобласть готова к проведению ЕГЭ

Экзамен будут давать свыше 6 тысяч человек.

С 3 июля в Ленинградской области начнется период сдачи ЕГЭ. По словам председателя местного комитета по образованию Сергея Тарасова, регион готов к проведению испытаний на все 100%. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Экзамен в этом году решили сдавать 6118 ленинградских школьников. Всего для них оборудовано 42 пункта с аудиториями, в каждой из которых есть аппараты для обеззараживания воздуха и термометрии, антисептики.

Кроме того, из региональной казны было выделено 5,2 млн рублей на оборудование 85 дополнительных кабинетов по стандартам Роспотребнадзора.

Уже известны подробности о празднике выпускников в Ленобласти.

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