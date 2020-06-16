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Стали известны подробности о празднике выпускников в Ленобласти

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Также названы имена приглашенных звезд.

Для выпускников Ленинградской области пройдет праздник при поддержке регионального правительства и телеканала ЛЕНТВ24. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Выпускной-2020 пройдет в рамках виртуальной акции "Мы вместе". Перед ребятам выступит губернатор Александр Дрозденко и другие представители власти:

Наших ленинградских ребят ждет уникальное событие - онлайн-выпускной. Надеюсь, пройдет все интересно, динамично и ребята получат хорошее настроение в конце учебного года.

отметил председатель комитета общего и профессионального образования 47-ого региона Сергей Тарасов

Также в праздничных мероприятиях примут участие здезды: место ведущего займет бывший участник дуэта "Чай вдвоем" Денис Клявер. Свои самые известные треки исполнят ARTIK&ASTI и Niletto.

Ранее мы рассказали о реакции петербургских выпускников на "Алые паруса" в этом году.

Видео: ЛенТВ24

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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