Ленобласть газифицировала новые поселки

Завершено строительство межпоселкового газопровода протяженностью 18 км от поселка Перово до поселка Гаврилово с отводом на поселок Черкасово Выборгского района.

В Ленинградской области построили межпоселковый газопровод к двум поселкам Выборгского района – теперь газ можно будет провести в 670 домов.

Завершено строительство межпоселкового газопровода протяженностью 18 км от поселка Перово до поселка Гаврилово с отводом на поселок Черкасово Выборгского района. Он прошел через скальные породы, автомобильную трассу и железнодорожные пути. Работы выполнила компания "Газпром газораспределение Ленинградская область"

Уже завершено проектирование распределительных газопроводов в Гаврилово и Черкасово. Их строительство запланировано в 2023-2024 годах. Сети приведут газ в жилые дома – жители смогут подать заявки по программе догазификации.

В Ленинградской области продолжают ускорять программу газификации. Благодаря этому, до конца года в 47-ом регионе намерены построить 2 тыс. км газопроводов.

Фото: администрация Ленобласти