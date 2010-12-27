Ленинградская область сотрудничает с "Росатомом"

Состоялась рабочая поездка Александра Дрозденко в Сосновый Бор.

В день 45-летия Соснового Бора губернатор Ленобласти осмотрел объекты атомного строительства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

На новом энергоблоке подходит к концу цикл испытаний, после этого блок введут в промышленную эксплуатацию. Также Александр Дрозденко осмотрел масштабный уличный тренажер. На 81 тренажере (из них 10 детских и 9 для людей с ограниченными возможностями) смогут целый год заниматься абсолютно бесплатно все желающие. Также же здесь построили большую площадку для уличной силовой гимнастики. На каждом тренажере есть подробная инструкция и QR-код, благодаря которому можно посмотреть видеоурок на своем телефоне. Над всеми тренажерами есть навесы, поэтому заниматься на них можно и в дождливую погоду.

Также в Сосновом Бору уже идет строительство волейбольного дворца (забили сваи, устраивают наружные сети). В следующем году комплекс уже примет 2,5 тысячи зрителей. Это место станет домашней ареной волейбольного клуба "Динамо".

После всех осмотров, глава региона поздравил Сосновый Бор с юбилеем.

Сосновый Бор всегда был молодым и современным. Сейчас перед нами совместно с Госкорпорацией "Росатом" стоит задача сделать его самым прогрессивным, комфортным и экологичным городом России. Александр Дрозденко, глава Ленобласти

Ранее мы сообщали, что Сосновый Бор станет "умным городом".

Фото: пресс-служба губернатора; drozdenko_au