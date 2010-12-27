Сосновый Бор станет "умным городом"

На первом этапе предполагается внедрить интеллектуальную программу, обеспечивающую интеграцию данных систем ЖКХ, безопасного города, транспортной и аварийной служб.

В Сосновом Бору создадут концепцию "умного города". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

На первом этапе предполагается внедрить интеллектуальную программу, обеспечивающую интеграцию данных систем ЖКХ, безопасного города, транспортной и аварийной служб. Также позже будет и система "умного" освещения. Так решили Госкорпорации "Росатом", Фонд "Центр стратегических разработок Северо-Запада" на встрече в Агентстве экономического развития Ленинградской области.

Эти, на первый взгляд, простые решения смогут существенно повысить уровень безопасности и комфорта жизни горожан в краткосрочной перспективе, что является главным фактором успеха проекта "умный город. Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям

В середине августа проект отправят для утверждения в Минстрой России.

Губернатор Ленобласти Алесандр Дрозденко предлагает также внедрить данный проект в Гатчине.

Ранее мы сообщали, что в Сосновом Бору на Ленинградской АЭС летом трудятся студенты.

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