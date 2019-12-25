Ленинградскому зоопарку исполнилось 155 лет

В пятницу, 14 августа, Ленинградский зоопарк празднует 150-летний юбилей. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
Как отметил глава региона Александр Беглов, зоопарк является старейшим в России и одним из самых северных в мире.
Отметим, что учреждение прекращало работу в годы блокады Ленинграда - тогда сотрудники делали все возможное для спасения животных. В результате зоопарк был заново открыт уже в 1942 году.
В данный момент сотрудники учреждения проводят большую просветительскую, природоохранную и научную работу, продолжают заботиться о питомцах.
Как мы сообщали ранее, по случаю торжества в зоопарке прошли праздничные мероприятия.
Фото: Piter.TV
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