Ленинградский зоопарк в конце недели отпразднует 155 лет

Гости смогут увидеть прогулки с животными и задать вопросы сотрудникам зоопарка.

В среду, 12 августа, стало известно о том, что в конце недели Ленинградский зоопарк празднует 155 лет. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Ленинградский зоопарк отпразднует день рождение 15 августа. В этот день посетители смогут задать сотрудникам зоопарка интересующие вопросы и увидеть прогулки с животными. Эксперты расскажут о том, как подбираются и соединяются пары, осуществляется переезд животных, определяется будущее место жительства подросшего потомства.

Кроме того, маленьких посетителей угостят мороженным.

Каждому пришедшему маленькому посетителю мы дарим сладкий подарок – бесплатное фирменное мороженое. Ленинградский зоопарк.

В зоопарке отметили, что в этот день также будут сохраняться санитарно-эпидемиологическое нормы.

Ранее мы сообщали о том, что спасатели вызволили двух кошек из заброшенной квартиры на бульваре Новаторов.

Фото:spbzoopark/instagram