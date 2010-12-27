Животным в дар можно приносить веточки с листьями, фрукты и овощи.

Ленинградский зоопарк объявил традиционную социальную акцию "Дары осени". Это значит, что любой желающий может принести животным вкусные подарки. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Продукты можно оставить на административном входе зоопарка в любое время без предварительного согласования.

Приносить можно ветви малины с листьями (свежие или сушёные); ветви дуба с листьями (собранными не у дороги, свежими или сушёными); листья земляники и клубники, зелёный мох. Также животные не откажутся от тыквы, кабачков, картофеля, грибов, облепихи, клюквы, рябины, брусники. Организаторы обращают внимание, что принимаются в дар только свежие фрукты и овощи.

Ранее Ленинградский зоопарк объяснил, почему у них нет слона с 1982 года.

Фото: Piter.TV