Ленинградский зоопарк объяснил, почему у них нет слона с 1982 года

Зоопарк не может себе позволить содержание животного, для него требуется много пространства.

В Ленинградском зоопарке рассказали, почему в заведении нет слона. Пресс-служба ответила на вопрос 10-летнего Ивана, который поместил записку в познавательный стенд "Почемучка". Сообщение появилось в группе зоопарка ВКонтакте.

Оказалось, что слоны в Ленинградском зоопарке были, но до 1982 года, после этого правила содержания животных сильно изменились. Для слонов в петербургском климате требуются просторные помещения для летнего и зимнего периода, такой большой территории для слонов выделить не могут, а содержать их вместе нельзя. В пресс-службе отметили, что площадь заведения составляет всего 7,4 гектар.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Ленинградский зоопарк из Парижа прилетел краснокнижный примат.

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