Ленинградский зоопарк станет бюджетным учреждением

Благодаря этому город полноценно сможет оказывать помощь зоопарку.

Власти Петербурга сделают Ленинградский зоопарк бюджетным учреждением. Об этом в четверг, 17 июня, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на документ.

Согласно документу, Ленинградский зоологический парк из предприятия превратился в государственное бюджетное учреждение культуры.

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке определились с именем для детёныша японских макак. Более 600 человек приняли участие в конкурсе по выбору имени для родившегося в Ленинградском зоопарке детёныша японских макак.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк