  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ленинградский зоопарк станет бюджетным учреждением
Сегодня, 21:43
107
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Ленинградский зоопарк станет бюджетным учреждением

0 0

Благодаря этому город полноценно сможет оказывать помощь зоопарку.

Власти Петербурга сделают Ленинградский зоопарк бюджетным учреждением. Об этом в четверг, 17 июня, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на документ. 

Согласно документу, Ленинградский зоологический парк из предприятия превратился в государственное бюджетное учреждение культуры.

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке определились с именем для детёныша японских макак. Более 600 человек приняли участие в конкурсе по выбору имени для родившегося в Ленинградском зоопарке детёныша японских макак.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк, учреждение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии