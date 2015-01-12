Ленинградский зоопарк проведет "прямую линию" в Петербурге

Учреждению "исполняется" 159 лет.

В День рождения Ленинградского зоопарка, 17 августа, учреждение проведет "прямую линию". Посетителей будут ждать рации у вольера жирафа, со стороны хищных птиц. С помощью устройств все желающие смогут задать свои вопросы экспертам.

С 12:00 до 13:00 на вопросы ответят сотрудник отдела "Копытные" Ирина Ильина, зоолог отдела "Хищные млекопитающие" Юлия Гилицкая и ветеринар Екатерина Алексеева. С 13:00 до 14:00 получится пообщаться с начальником отдела "Хищные млекопитающие" Ириной Пуляженковой, начальником Кормокухни Дарьей Пилюгиной и директором зоопарка Юрием Журавлевым.

Отмечается, что учреждению "исполняется" 159 лет.

Ранее в зоопарке Петербурга состоялся Летний читальный зал.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка