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Ленинградский зоопарк проведет "прямую линию" в Петербурге
Вчера, 23:22
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Ленинградский зоопарк проведет "прямую линию" в Петербурге

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Учреждению "исполняется" 159 лет.

В День рождения Ленинградского зоопарка, 17 августа, учреждение проведет "прямую линию". Посетителей будут ждать рации у вольера жирафа, со стороны хищных птиц. С помощью устройств все желающие смогут задать свои вопросы экспертам. 

С 12:00 до 13:00 на вопросы ответят сотрудник отдела "Копытные" Ирина Ильина, зоолог отдела "Хищные млекопитающие" Юлия Гилицкая и ветеринар Екатерина Алексеева. С 13:00 до 14:00 получится пообщаться с начальником отдела "Хищные млекопитающие" Ириной Пуляженковой, начальником Кормокухни Дарьей Пилюгиной и директором зоопарка Юрием Журавлевым. 

Отмечается, что учреждению "исполняется" 159 лет. 

Ранее в зоопарке Петербурга состоялся Летний читальный зал. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: животные, ленинградский зоопарк, прямая линия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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