Руководство зоопарка приглашает петербуржцев любоваться пушистым снегом и знакомиться с тигром Амадеем и его сожительницей Виолой.

Амурская тигрица Виола поздравила петербуржцев с Китайским Новым годом. Поздравление опубликовала пресс-служба Ленинградского зоопарка в социальной сети "ВКонтакте".

Для большой амурской кошки подготовили снеговика. Ей пришлось сразиться с ним, чтобы добыть кусок сочного мяса к праздничному столу. На видео видно, как тигрица рушит снежного человека и получает свое лакомство. Руководство зоопарка приглашает петербуржцев любоваться пушистым снегом и знакомиться с тигром Амадеем и его сожительницей Виолой. В выходные животных кормят в 13:30. Посетители могут понаблюдать за процессом.

В Ленинградском зоопарке напомнили, что Новый год у китайцев называется ещё праздником Весны. Эта дата перемещается каждый год в зависимости от лунных суток. Праздничные гуляния длятся 16 дней.

Ранее мы сообщили, что в Ленинградском зоопарке сотрудники слепили снеговиков для японских макак.

Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк