Ленинградский зоопарк показал прыжки в воду от медведицы Хаарчааны

Хищница раз за разом прыгает в холодный бассейн и пытается достать до камеры.

Сотрудники Ленинградского зоопарка поделились в своем официальном Instagram новым видео с белой медведицей Хаарчааной. На кадрах хищница в замедленном режиме прыгает в воду раз за разом и пытается достать до камеры.

Делимся с вами новыми прыжками Хаарчааны. Оператор и камера в порядке, не волнуйтесь. подписали публикацию сотрудники зоопарка

В комментариях поклонники медведицы восхитились ее грациозными прыжками и отметили, что хищница с удовольствием плещется в воде и позирует на камеру. Кто-то из пользователей предположил, что медведица проводит больше времени в бассейне из-за жары, и спросил про температуру воды в ее вольере. Сотрудники зверинца заверили, что Хаарчаане всегда есть, где освежиться.

Мы наполняем бассейн холодной водой, температура зависит от солнца. Мы меняем воду несколько раз в неделю. сотрудники зоопарка

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Видео: spbzoopark / Instagram