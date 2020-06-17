Ленинградский зоопарк показал прыжки в воду от медведицы Хаарчааны

Сотрудники Ленинградского зоопарка поделились в своем официальном Instagram новым видео с белой медведицей Хаарчааной. На кадрах хищница в замедленном режиме прыгает в воду раз за разом и пытается достать до камеры.
Делимся с вами новыми прыжками Хаарчааны. Оператор и камера в порядке, не волнуйтесь.
подписали публикацию сотрудники зоопарка
В комментариях поклонники медведицы восхитились ее грациозными прыжками и отметили, что хищница с удовольствием плещется в воде и позирует на камеру. Кто-то из пользователей предположил, что медведица проводит больше времени в бассейне из-за жары, и спросил про температуру воды в ее вольере. Сотрудники зверинца заверили, что Хаарчаане всегда есть, где освежиться.
Мы наполняем бассейн холодной водой, температура зависит от солнца. Мы меняем воду несколько раз в неделю.
сотрудники зоопарка
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Видео: spbzoopark / Instagram
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