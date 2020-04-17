Видео: Гиббоны из Ленинградского зоопарка активно проводят время на самоизоляции

Сотрудники Ленинградского зоопарка показали, как их подопечные гиббоны проводят время в "самоизоляции". Видео появилось на официальном странице зверинца в Instagram.
В течение всего ролика обезьянки без устали прыгают по веревочным лестницам, развешанным по вольеру, раскачиваются на свисающих веревках как на лианах, а также задирают друг друга и играют в догонялки.
В каждом маленьком ребёнке...
– шутливо подписали ролик сотрудники зверинца.
Комментаторы единогласно признали зверей очаровательными и назвали видео "антистрессовым".
А медведице Хаарчаане сотрудники подарили новую игрушку, чтобы хищница не скучала на самоизоляции.
Видео: spbzoopark / Instagram
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