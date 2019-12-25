Теперь кассы будут работать до 16 часов.

Ленинградский зоопарк переходит на зимний режим работы. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба.

В сообщении отмечается, что световой день стал совсем коротким, а все зайцы в зоопарке практически полностью сменили серые шубки на белые.

С 25 октября зоопарк будет работать с 10 до 17 часов. Кассы закрываются в 16:00. Покататься на лошадях можно будет по выходным с 11:30 до 16:30.



Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленинградском зоопарке родились детёныши патагонских мар.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк