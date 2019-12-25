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Ленинградский зоопарк переходит на зимний режим работы
Сегодня, 15:06
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Ленинградский зоопарк переходит на зимний режим работы

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Теперь кассы будут работать до 16 часов.

Ленинградский зоопарк переходит на зимний режим работы. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба.

В сообщении отмечается, что световой день стал совсем коротким, а все зайцы в зоопарке практически полностью сменили серые шубки на белые. 

С 25 октября зоопарк будет работать с 10 до 17 часов. Кассы закрываются в 16:00. Покататься на лошадях можно будет по выходным с 11:30 до 16:30. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленинградском зоопарке родились детёныши патагонских мар. 

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: зимний график, ленинградский зоопарк
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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