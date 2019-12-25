Сегодня ветеринары объявили пол малышей: это самцы. Вес крошек 619 и 633 грамма.

В Ленинградском зоопарке родились детёныши патагонских мар. Об этом сообщили сотрудники зоопарка в соцсетях.

В нашем зоопарке живёт большое семейство мар. Весной мы уже писали о том, что у пары Квебахо и Гуарани родились детёныши. Мы вновь готовы поделиться последними радостными новостями семьи очаровательных грызунов. Ленинградский зоопарк

Гурани 5 октября около 8:30 ещё раз стала мамой двух детёнышей. Сегодня ветеринары объявили пол малышей: это самцы. Вес крошек 619 и 633 грамма, мать выкармливает обоих самостоятельно. В прошлый раз мама отказалась выкармливать самочку. Пока малыши подрастают в закрытом вольере, но позже их можно будет увидеть в павильоне "Тропический дом".

Патагонские мары – экзотические грызуны из Южной Америки. Это четвёртые по величине грызуны в мире, во взрослом возрасте они могут весить до 16 килограммов.

Фото (архив): ВКонтакте / Ленинградский зоопарк