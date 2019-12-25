В Ленинградском зоопарке родились детёныши патагонских мар. Об этом сообщили сотрудники зоопарка в соцсетях.
В нашем зоопарке живёт большое семейство мар. Весной мы уже писали о том, что у пары Квебахо и Гуарани родились детёныши. Мы вновь готовы поделиться последними радостными новостями семьи очаровательных грызунов.
Ленинградский зоопарк
Гурани 5 октября около 8:30 ещё раз стала мамой двух детёнышей. Сегодня ветеринары объявили пол малышей: это самцы. Вес крошек 619 и 633 грамма, мать выкармливает обоих самостоятельно. В прошлый раз мама отказалась выкармливать самочку. Пока малыши подрастают в закрытом вольере, но позже их можно будет увидеть в павильоне "Тропический дом".
Патагонские мары – экзотические грызуны из Южной Америки. Это четвёртые по величине грызуны в мире, во взрослом возрасте они могут весить до 16 килограммов.
Фото (архив): ВКонтакте / Ленинградский зоопарк
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