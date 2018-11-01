Ленинградский зоопарк подготовил специальную программу для влюбленных

В преддверии Дня святого Валентина Ленинградский зоопарк подготовил особую программу. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В преддверии 14 февраля организаторы приготовили для посетителей романтический маршрут с описанием знаменитых пар зоопарка.
Во время прогулки вы сможете понаблюдать за игривыми львами, стать свидетелями семейной идиллии белоруких гиббонов и, возможно, увидеть неповторимый брачный танец японских журавлей.
– рассказали сотрудники зоопарка
В зоопарке допустили возможность, что не все пары смогут посетить программу в один день и специально создали специальную карту-маршрут, в которой будет отмечено обитание всех пар животных в другие дни.
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Фото:pixabay.com
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