Ленинградский зоопарк отметит "День хищника" 5 июля

Посетителей приглашают пройти квест.

5 июля в Ленинградском зоопарке отметят "День хищника". Посетителей приглашают пройти квест по территории зоопарка под названием "Хищный отряд".

Известно, что маршрутный лист по квесту можно взять на 1 этаже павильона "Экзотариум", чтобы пройти его понадобится ручка или карандаш. Напомним, что из-за коронавируса правила посещения зоопарка изменились: во всех павильонах необходимо носить маску, а так соблюдать дистанцию.

Ранее мы сообщили, что в Ленинградском зоопарке рассказали о новых правилах работы.

Фото: "Ленинградский зоопарк" / Вконтакте