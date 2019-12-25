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Ленинградский зоопарк отметит "День хищника" 5 июля
Сегодня, 16:17
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ruzannar

Ленинградский зоопарк отметит "День хищника" 5 июля

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Посетителей приглашают пройти квест.

5 июля в Ленинградском зоопарке отметят "День хищника". Посетителей приглашают пройти квест по территории зоопарка под названием "Хищный отряд".

Известно, что маршрутный лист по квесту можно взять на 1 этаже павильона "Экзотариум", чтобы пройти его понадобится ручка или карандаш. Напомним, что из-за коронавируса правила посещения зоопарка изменились: во всех павильонах необходимо носить маску, а так соблюдать дистанцию.

Ранее мы сообщили, что в Ленинградском зоопарке рассказали о новых правилах работы.

Фото: "Ленинградский зоопарк" / Вконтакте

Теги: день хищника, зоопарк спб, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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