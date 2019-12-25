Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя для детёныша из семьи бурых капуцинов

Несколько дней назад детёныш начал делать самостоятельные шаги по вольеру.

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что в Ленинградском зоопарке попросили петербуржцев выбрать имя для детёныша из семьи бурых капуцинов. Соответствующее объявление появилось в официальном аккаунте зоопарка в Instagram.

Наиболее подходящий вариант выберут сотрудники зоопарка. Мы бы хотели, чтобы имя детеныша гармонично сочеталось с именами всех членов семьи – Рикардо, Бланки, Веты и Франчески. пресс-служба Ленинградского зоопарка

Отмечается, что ранее сотрудники зоопарка не могли узнать пол детеныша. Однако несколько дней назад детёныш начал делать самостоятельные шаги по вольеру. Оказалось, что у пары капуцин Рикардо и Веты родился мальчик.

Конкурс продлится до 21 октября. Итоги подведут 23 октября. Известно, что победитель получит два пригласительных билета в зоопарк и сувениры.

Ранее мы сообщали о том, что в среду в Петербурге ожидается +11 градусов.

Фото:spbzoopark/instagram