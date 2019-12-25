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Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя для детёныша из семьи бурых капуцинов
Сегодня, 14:20
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IRINA_CHALKINA

Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя для детёныша из семьи бурых капуцинов

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Несколько дней назад детёныш начал делать самостоятельные шаги по вольеру.

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что в Ленинградском зоопарке попросили петербуржцев выбрать имя для детёныша из семьи бурых капуцинов. Соответствующее объявление появилось в официальном аккаунте зоопарка в Instagram. 

Наиболее подходящий вариант выберут сотрудники зоопарка. Мы бы хотели, чтобы имя детеныша гармонично сочеталось с именами всех членов семьи – Рикардо, Бланки, Веты и Франчески.

пресс-служба Ленинградского зоопарка

Отмечается, что ранее сотрудники зоопарка не могли узнать пол детеныша. Однако несколько дней назад детёныш начал делать самостоятельные шаги по вольеру. Оказалось, что у пары капуцин Рикардо и Веты родился мальчик. 

Конкурс продлится до 21 октября. Итоги подведут 23 октября. Известно, что победитель получит два пригласительных билета в зоопарк и сувениры. 

Ранее мы сообщали о том, что в среду в Петербурге ожидается +11 градусов.

Фото:spbzoopark/instagram

Теги: капуцины, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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