Ленинградский зоопарк меняет режим работы

Со следующего понедельника, 6 сентября, Ленинградский зоопарк изменит режим работы, сообщила пресс-служба учреждения в соцсети.
Зоопарк переходит на осенний режим работы, в связи с чем кассы теперь будут закрываться на час раньше. Теперь попасть к диким животным можно будет с 10 часов утра до 19 часов вечера.
Наши обитатели ждут вас!
отметили в пресс-службе
Напомним, Ленинградский зоологический парк является одним из старейших зоопарков России и одним из самых северных зоопарков мира. Его основали 2 (14) августа 1865 года.
Ранее мы писали, что петербуржцы выбрали имя для гиббона из Ленинградского зоопарка.
Фото: Ленинградский зоопарк / Вконтакте
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