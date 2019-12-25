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Ленинградский зоопарк меняет режим работы
Сегодня, 16:05
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Ленинградский зоопарк меняет режим работы

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Теперь кассы будут закрываться на час раньше.

Со следующего понедельника, 6 сентября, Ленинградский зоопарк изменит режим работы, сообщила пресс-служба учреждения в соцсети. 

Зоопарк переходит на осенний режим работы, в связи с чем кассы теперь будут закрываться на час раньше. Теперь попасть к диким животным можно будет с 10 часов утра до 19 часов вечера.

Наши обитатели ждут вас!

отметили в пресс-службе

Напомним, Ленинградский зоологический парк является одним из старейших зоопарков России и одним из самых северных зоопарков мира. Его основали 2 (14) августа 1865 года.

Ранее мы писали, что петербуржцы выбрали имя для гиббона из Ленинградского зоопарка.

Фото: Ленинградский зоопарк / Вконтакте

Теги: ленинградский зоопарк, петербург
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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