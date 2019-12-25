  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ленинградский зоопарк в день "Алых парусов" изменит график работы
Сегодня, 16:13
92
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Ленинградский зоопарк в день "Алых парусов" изменит график работы

0 0

С 26 июня зоопарк будет работать в штатном режиме.

В пятницу, 25 июня, Ленинградский зоопарк будет работать до 16:00. Об этом в среду, 23 июня, сообщили сотрудники зоопарка на своей странице в социальной сети ВКонтакте. 

Такое решение было принято из-за праздника выпускников "Алые паруса", который пройдет в Петербурге 25 июня. Сотрудники добавили, что в этот день кассы зоопарка будут работать до 15 часов. 

Ранее мы писали, что Ленинградский зоопарк станет бюджетным учреждением.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: график работы, ленинградский зоопарк
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии