Из 8 золотых медалей за лучший сенаж злаковых трав 5 наград получили хозяйства Ленинградской области.

Ленинградские производители молока получили награды на ежегодном конкурсе кормов для животных Международной сельскохозяйственной выставки "Агрос". Об этом рассказала администрация Ленинградской области.

Из 8 золотых медалей за лучший сенаж злаковых трав 5 наград получили хозяйства Ленинградской области – "Гомонтово", "Гатчинское", "Кобраловский", "Красная Балтика" и "Рабитицы".

По итогам 2022 года в Ленобласти заготовлено 425,5 тысячи тонн кормов (121% к плану), произведено 680,4 тысячи тонн молока (9 место в РФ) при молочной продуктивности 9 532 кг (1 место в РФ).

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти