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Ленинградские производители молока получили награды на ежегодном конкурсе кормов
Сегодня, 16:23
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Ленинградские производители молока получили награды на ежегодном конкурсе кормов

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Из 8 золотых медалей за лучший сенаж злаковых трав 5 наград получили хозяйства Ленинградской области.

Ленинградские производители молока получили награды на ежегодном конкурсе кормов для животных Международной сельскохозяйственной выставки "Агрос". Об этом рассказала администрация Ленинградской области.

Из 8 золотых медалей за лучший сенаж злаковых трав 5 наград получили хозяйства Ленинградской области –  "Гомонтово", "Гатчинское", "Кобраловский", "Красная Балтика" и "Рабитицы".

По итогам 2022 года в Ленобласти заготовлено 425,5 тысячи тонн кормов (121% к плану), произведено 680,4 тысячи тонн  молока (9 место в РФ) при молочной продуктивности 9 532 кг (1 место в РФ). 

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Теги: молоко, сено
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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