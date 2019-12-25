В районах Ленобласти работу театров и музеев ограничат только количеством посетителей.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что Ленинградская область временно приостановила деятельность своих театров в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

При этом в правительство Ленобласти отметило, что в регионе работу театров ограничат лишь частично. Для заведений установлены определенные нормы количества посетителей. Культурные учреждения могут посетить не более 100 человек за раз.

При этом в музеях Ленобласти посещаемость будут контролировать по билетам. За раз экспозиции смогут осмотреть лишь 90 человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге кинотеатры приостанавливают работу из-за коронавируса.

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