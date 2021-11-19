Ленобласть вошла в пятерку ведущих производителей шампиньонов России

Ленобласть вошла в пятерку ведущих производителей шампиньонов РФ. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.
Итоги работы за год отрасли культивированных грибов подвёл Минсельхоз РФ. Всего в 2021 году в стране произвели 111 тысяч тонн грибов из них 7,3 тысячи тонн (6,6%) – в Ленобласти. Высоких показателей удалось добиться благодаря вводу шампиньонного комплекса агрофирмы "Выборжец".
Также 47 региона является одним из главных производителей в России компоста для выращивания грибов.
С выходом "Выборжца" на полную мощность Ленобласть будет производить ежегодно более 11 тысяч тонн грибов и более 40 тысяч тонн компоста.
Всего в Ленобласти культивированием грибов занимаются компании "Выборжец", "Приневское", "Южный гриб" и несколько фермерских хозяйств.
Ранее в Ленобласти начала работать онлайн-линия для бизнеса.
Видео: правительство Ленобласти
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