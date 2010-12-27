Ленинградская область на 60% готова к отопительному сезону

По данным на 1 августа, в регионе сформированы запасы угля на уровне 30,6%, нефтепродуктов — 33,3%.

Уровень готовности Ленинградской области к отопительному сезону 2018-2019 годов составляет 60%. Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора Ленинградской области.

Общая готовность объектов топливно-энергетического комлеса региона к зиме по основным показателям — 55%, а объектов водоснабжения и водоотведения — 63%. По данным на 1 августа, в регионе сформированы запасы угля на уровне 30,6%, нефтепродуктов — 33,3%. Пресс-служба

Муниципальные образования в 2018 году получили 350 миллионов из областного бюджета на объекты топливно-энергетического комплекса, 357 миллионов выдали на ремонт водопроводных и канализационных сетей и др.

В соответствии с планом подготовки к предстоящему отопительному сезону, на отопительные объекты направили 2,5 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что вице-губернатор Петербурга отчитался Мутко о подготовке города к зиме.

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