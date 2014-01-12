Жители Ленобласти выбирают проект развития спортивного кластера

Конкурс организовал комитет градостроительной политики региона.

В пятницу, 8 октября, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили Piter.tv, что до 22 октября жители региона могут поучаствовать в онлайн-голосовании по определению победителей творческого градостроительного конкурса по развитию спортивного кластера в поселке Рощино.

Конкурс организовал комитет градостроительной политики 47 региона, в состав жюри вошли представители органов госвласти области, профессиональных творческих союзов и общественный организаций.

Отмечается, что предусмотрено две стадии голосования. В первой стадии, онлайн, может принять участие каждый желающий, его итоги лягут в основу решения жюри. Вторая стадия – голосование жюри, решение примут большинством голосов.

Ранее мы писали, что петербуржцы выбрали объекты для будущего благоустройства.

Фото: pexels