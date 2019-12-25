Петербуржцы выбрали объекты для будущего благоустройства

Петербуржцы выбрали территории, которые хотели бы видеть благоустроенными. В Смольном назвали 5 победителей. Мнение граждан учтут при планировании благоустройства.
Опрос проходил в группе комитета по благоустройству в "ВКонтакте". Больше всего голосов получила территория у Шуваловского карьера и реки Каменки, территории, прилегающие к реке Охта, парк Строителей, парк на Смоленке и территория вдоль Митрофаньевского шоссе.
В комментариях к посту ведомства жители оставили более 6 тысяч предложений по благоустройству свыше 200 разных объектов.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на набережной реки Охты и Оккервиль завершилось благоустройство.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все