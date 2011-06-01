Ленинградцы собирают подарки для четвероногих

До 29 декабря можно поддержать областные приюты для бездомных животных, передав в любой областной центр "Мои документы" сухой корм для собак и кошек.

Жителей Ленобласти приглашают присоединиться к акции "Сытый Новый год" в поддержку бездомных животных. Совместная акция областного МФЦ и управления ветеринарии стартовала 13 декабря. До 29 декабря можно поддержать областные приюты для бездомных животных, передав в любой областной центр "Мои документы" сухой корм для собак и кошек в запечатанных фабричных упаковках.

Первой площадкой, с которой началась эта акция, стал МФЦ "Приозерский". Местные жители под новогодней ёлкой оставили множество вкусных подарков для братьев наших меньших.

Также, с марта 2021 года в МФЦ Приозерского, Всеволожского и Гатчинского районов действует программа Управления ветеринарии по Ленобласти "Мы в ответе за тех, кого приручили". Сервис помогает жителям региона подобрать себе верного друга из приюта для бездомных животных.

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Фото: пресс-служба правительства Ленобласти