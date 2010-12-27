Лениградская область вошла в тройку грибных мест России

Она заняла второе место, уступив Карелии.

Сервис Tvil.ru провел опрос туристов в соцсетях и выяснил, что Ленинградская область входит в тройку самых грибных регионов России. Об этом сообщают российские СМИ.

12% голосов получил 47 регион и занял вторую строчку рейтинга, на первом месте оказалась Карелия (35% голосов), третье место завоевала Владимирская область (10% голосов).

Роспотребнадзор дает свои советы любителям собирать грибы.

1. Лучше всего брать корзины вместо полиэтилена, пластика и жестяной посуды. В корзине грибы будут портиться значительно медленнее.

2. Перед походов в лес лучше еще раз просмотреть справочник с картинками грибов, чтобы не набрать несъедобных.

3. Собирать грибы следует как можно дальше от дорог и населенных пунктов, срезать грибы нужно с целой ножкой.

4. Дома все грибы нужно тщательно перебрать и отсортировать по видам.

Ранее в Петербурге уничтожили 52 кг санкционных грибов из Польши.

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