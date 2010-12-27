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В Петербурге уничтожат 52 кг санкционных грибов из Польши
Сегодня, 14:55
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Butenko
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В Петербурге уничтожат 52 кг санкционных грибов из Польши

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Таможенники и сотрудники Россельхознадзора обнаружили на одном из складов в Петербурге контрабандный товар из Польши.

В Петербурге чиновники продолжают уничтожать "запретную еду". На этот раз Россельхознадзор и Северо-Западное таможенное управление натолкнулись на партию грибов из Польши. Сразу 52 кг шампиньонов были обнаружены на одном из овощных складов в Санкт-Петербурге. Их нашли во время очередной ревизии: хозяева овощебазы не особо старались спрятать 16 ящиков с санкционкой.

На данный момент вся продукция изъята, в ближайшее время грибы уничтожат. Отметим, что товар не имел необходимых сертификатов и мог быть небезопасен для покупателей. Что касается хозяина грибов, то компания, торговавшая санкционкой попадет под административный штраф.

 
Теги: новости спб , польша , санкции , уничтожение продуктов
Категории: Новости СПб

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