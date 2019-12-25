Ленэнерго планирует реконструкцию ВЛ «Южная»

Стоимость проекта составит около 2,5 млрд рублей.

ПАО "Ленэнерго" планирует провести реконструкцию ВЛ "Южная-12/13". Как следует из документации к закупке, которую компания разместила на своем официальном сайте, стоимость этого проекта – примерно 2,5 миллиарда рублей.

Подробности предстоящих работ пока не раскрываются, однако согласно материалам компании реконструкция будет проведена с переводом в кабельное исполнение.

В минувшем году выручка "Россети Ленэнерго", рассчитанная по МСФО, составила 82,7 млрд руб. Чистая прибыль компании за этот период составила 11,96 млрд руб., что на 12,8% выше аналогичного показателя 2018 года.

Ранее Piter.tv сообщало о том, что " Ленэнерго" вложат в развитие инфраструктуры 32,6 миллиардов рублей.

Фото: Pixabay.com