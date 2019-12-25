Ленэнерго и Петербургская сбытовая привлекут независимую компанию для выполнения ряда функций учета

Договор с агентом планируется заключить на 3 года. Его услуги обойдутся примерно в 3 млрд руб.

ООО "Интер РАО Центр управления закупками" разместило закупку в интересах ПАО "Ленэнерго" и АО "Петербургская сбытовая компания".

Речь идет о привлечении независимой организации для выполнения ряда функций учета как на розничном, так и на оптовом рынках электроэнергии. Так, для сбытовой компании эта организация, в частности, будет проводить осмотры и проверки узлов учета электроэнергии бытовых потребителей и юридических лиц, снимать контрольные показания, доставлять абонентам уведомления о задолженности.

Что касается "Ленэнерго", то этой компании также нужны, к примеру, работы по сбору данных приборов учета. Также нужно будет формировать балансов электроэнергии и мощности, контролировать соблюдение потребителями заключенных договоров. Работы надо проводить и в Петербурге, и в Ленинградской области.

Договор с независимой организацией планируется заключить на срок с 1 октября текущего года до 31 сентября 2023 года. Цена этой закупки составляет 2,97 миллиардов рублей.

Заявки от компаний, желающих участвовать в тендере, принимаются до 13 июля.

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Фото: pesc.ru