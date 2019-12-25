Кировский завод к 2023 году возведет собственную ТЭС

Мощность теплоэлектростанции составит 24,9 МВт.

Предприятие "Кировский завод" в Петербурге до конца 2022 года планирует возвести собственную теплоэлектростанцию. Она будет построена по аналогии той, что есть у "Ленэнерго" мощностью 24,9 МВт. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на слова представителей компании.

Наличие собственной ТЭС избавит Кировский завод от необходимости платить за услуги "Ленэнерго". Кроме того, это позволит снизить темпы роста цен на электричество для дочерних предприятий компании. Также появление ТЭС сможет повысить тепло- и электроснабжение производственной площадки Кировского завода.

Финансированием проекта займется ПАО "Банк "Санкт-Петербург". Заказчиком является юрлицо ООО "Андромеда", входящее в состав группы компаний "Кировский завод".

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