Рост тарифов за коммунальные услуги в Петербурге не превысит 3,5% с июля

Предельный индекс изменения платы утвердил губернатор.

В Петербурге утвердили предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги, этот показатель составит 3,5%, что на треть процента ниже установленного для города на федеральном уровне. Ограничение роста тарифов утвердил губернатор Александр Беглов, сообщили 17 июня в Смольном.

Тенденцию снижения прироста платежа удалось сохранить даже несмотря на пандемию коронавируса и ослабшую экономику. Впервые сдержать темп роста тарифов удалось в 2019 году, снизив прирост с 4,3% до 0,4%. Отмечается, что с 1 июля тариф на питьевую воду и водоотведение остановится на отметке в 32,53 руб./куб.м, отопление будет стоить горожанам 1818,29 руб./Гкал, а горячее водоснабжение – 109,10 руб./куб.м. Электроэнергия обойдется в 4,82 руб./кВт*ч, с электроплитами – 3,61руб./кВт*ч. Общий платеж за "коммуналку" для семьи из трех человек практически сохранится, подчеркнули в пресс-службе.

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