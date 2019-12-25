Жители дома на улице Подвойского необоснованно получили по две квитанции за ЖКУ

Товарищество собственников продолжало выставлять квитки даже после назначения управляющей организации.

Петербуржцы, живущие в доме №14 на улице Подвойского, неожиданно получили по две квитанции взамен одной. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, виновником инцидента оказалось товарищество собственников жилья №730.

Как выяснилось, собственники выбрали в качестве своей управляющей организации ООО "Жилкомсервис №1 Невского района", назначение прошло 1 марта. В то же упомянутое товарищество продолжало необоснованно выставлять жильцам квитанции ЖКУ за март и апрель.

В адрес председателя правления товарищества внесли представление, материалы дела направили в территориальный Роспотребнадзор.

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Фото: Piter.TV