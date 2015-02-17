В Петербурге с 1 июля 2024 года тарифы на ЖКХ поднимут на 9,4%

Петербург продолжит субсидировать услугу теплоснабжения – самую значительную из коммунальных услуг с точки зрения ее стоимости.

Комитет по тарифам Петербурга представил предложения по тарифной политике в сфере коммунальных и жилищных услуг на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Сергея Дрегваля.

В соответствии с решением правительства Петербурга предельный размер изменения платы за коммунальные услуги с 1 июля 2024 года составит 9,4%. Это ниже предельного индекса, утвержденного Правительством РФ для Северной столицы – 9,8%. Петербург продолжит субсидировать услугу теплоснабжения – самую значительную из коммунальных услуг с точки зрения ее стоимости. Для этих целей на 2024 год в бюджете города заложена субсидия в размере более 24 млрд.

С учетом субсидирования и предельного индекса, планируются следующие изменения тарифов на коммунальные ресурсы для жителей Петербурга: в водоснабжении и водоотведении на 8,7%, теплоснабжении на 9,8%, в газоснабжении на 10,9%, в электроснабжении на 8,8%. Тариф на услугу по обращению с ТКО планируется изменить на 7%. Изменения вступят в силу с 1 июля 2024 года.

Также принято решение проиндексировать на 5,4% плату за содержание жилого помещения. Изменение коснется только нанимателей государственного жилья, а также собственников квартир, не принявших решение о размере платы на общем собрании.

В Петербурге в 2024 году не изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Из городского бюджета будут выделены дополнительные средства для субсидирования расходов перевозчикам. Прежняя стоимость останется и для школьников, студентов и пенсионеров, которые пользуются льготными проездными.

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Фото: Piter.tv