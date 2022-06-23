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Лемуры и черепахи в Ленинградском зоопарке подружились на фоне любви к свежей траве

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Пушистые приматы взаимодействуют с рептилиями не смотря на противоположности характеров.

Летом несовместимые на первый взгляд обитатели Ленинградского зоопарка становятся ближе. Лемуры и черепахи оказались в одном вольере из-за любви к сочной траве. Об этом сообщает Telegram-канал городского зверинца.

Сотрудники зоопарка отмечают, что общая страсть к лакомству очень объединяет активных приматов и безмятежных рептилий.

Оба вида с аппетитом поглощают траву и уделяют друг другу внимание - лемуры восседают на спинах черепах, которые не возражают против такого соседства.

Ранее мы сообщили о том, что в метро Петербурга второй раз заметили змею.

Видео: Telegram / lenzoopark

Теги: животные, лемуры, ленинградский зоопарк, черепахи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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