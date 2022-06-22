В метро Петербурга второй раз заметили змею

На этот раз пассажиров сопровождала самка маисового полоза Лиза.

На поручнях в вагоне петербургского метро снова увидели змею. Видеозапись с пресмыкающимся обсуждают в соцсетях.

Напомним, что на прошлой неделе пассажиров подземки удивило временное соседство с питоном по имени Вася. Хозяин также заснял своего питомца на видео, который остались недовольны в региональном управлении Росприроднадзора. Сотрудники ведомства убедительно попросили владельца животного больше не устраивать подобных "прогулок".

Новым экзотичным путешественником в метрополитене стала самка маисового полоза Лиза. Эти змеи не представляют угрозы для человека, но, не смотря на отсутствие яда, их уксус считает достаточно болезненным.

Ранее мы сообщили о том, что краснокнижную гадюку Машу спасли из бутылки в Петербурге.

Видео: ВКонтакте / spb_today (Дима Контемиров)