Росприроднадзор вынес предупреждение петербуржцу, который ехал со змеей в метро

Удав находился на свободе и висел на поручне.

В Росприроднадзоре по Северо-Западу пригрозили владельцу императорского удава, который проехался со змеей в метро. Пугающий перформанс пассажиры подземки наблюдали 14 июня.

В ведомстве установили личность владельца и вынесли ему предупреждение. Он должен принять меры, которые обеспечат безопасность граждан и животного.

Если нарушение повторится, змею могут отобрать.

В ведомстве отметили, что императорский удав относится к животным, которые находятся под угрозой исчезновения. Кроме того, их нельзя содержать дома. Мужчина не нарушил закон только в том случае, если официально купил удава до 1 января 2020 года.

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