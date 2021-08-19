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Краснокнижную гадюку Машу спасли из бутылки в Петербурге
Сегодня, 20:52
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Краснокнижную гадюку Машу спасли из бутылки в Петербурге

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На место приехали специалисты, спасли Машу и отпустили ее в Юнтоловском заказнике.

Краснокнижную гадюку спасли из пластиковой бутылки в Петербурге. Ее нашли в бутылке с подписью "Маша" на контейнерной площадке, передают в пресс-службе комитета по природопользованию. 

На место приехали специалисты, спасли Машу и отпустили ее в Юнтоловском заказнике. В комитете напомнили, что при встрече с змеей нужно дать ей уползти. За попытку поймать или убить полагается штраф. В комитете подчеркивают, что гадюка — редкий и исчезающий в регионе вид, "человек не является для гадюки объектом охоты, животное нападает только в безвыходной ситуации".

Ранее мы писали, что в нескольких районах Петербурга горожане наткнулись на гадюк. Напомним, змею нельзя трогать. Вместо этого важно дать ей дорогу, чтобы особь уползла

Фото: pixabay
 

Теги: гадюка, маша
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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