Герпетолог Ермолов рассказал, что делать в случае укуса гадюки

Эксперт уточнил, что гадюки предпочитают пролески и места у воды.

Герпетолог Ян Ермолов рассказал, что делать в случае укуса гадюки. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, если человек столкнется гадюкой, то ему не надо ее трогать и смотреть в глаза. Он порекомендовал носить высокую обувь и плотные штаны перед походом в лес, где можно встретить опасную змею. Ермолов уточнил, что гадюки предпочитают пролески и места у воды.

Также герпетолог отметил, что в первые секунды после укуса гадюки можно попытаться отсосать яд, выплюнуть его и прополоскать рот. Кроме того, пострадавшего по возможности необходимо доставить в ближайшую больницу.

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